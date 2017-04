Drie Friese triathlons gaan een gezamenlijke competitie invoeren. De organisaties achter de triathlons van Workum, Witmarsum en Wommels hebben de 'www-competitie' opgezet. Het gaat niet om hele, maar om 1/8ste triathlons. Deelnemers moeten 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen.

De competitie begint op 3 september in Workum. Een week later is er een wedstrijd in Witmarsum en de laatste triathlon vindt plaats op 16 september in Wommels.