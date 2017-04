Vermilion houdt op mei gaswinning bij Langezwaag put 3

Vermilion is per direct gestopt met de gaswinning uit put 3 bij Langezwaag. Het gasbedrijf heeft dat besluit genomen omdat het Staatstoezicht op de Mijnen Vermilion dinsdagmorgen had gesommeerd op te houden. Volgens het Staatstoezicht heeft Vermilion de winput in gebruik genomen zonder dat het winningsplan was goedgekeurd en dat is ongeoorloofd. Vermilion liep daarmee risico op een dwangsom van maximaal 10 miljoen euro.

Vermilion is erg teleurgesteld over het besluit van het Staatstoezicht. Het gasbedrijf houdt alleen op met de winning uit put 3. De productie van de andere twee putten bij Langezwaag gaat door.