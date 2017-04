Verenigd Links Leeuwarden dreigt met Wob in Caparis-dossier

De Leeuwarder fractie van Verenigd Links wil dat het college van b. en w. met spoed informatie aanlevert over de gang van zaken bij Caparis. Als dat niet gebeurt gaat de fractie een Wob-verzoek indienen. Verenigd Links maakte dat dinsdag bekend in een brief aan de griffie van Leeuwarden.

Ze vinden het onacceptabel dat het college geen inzicht geeft in de kosten, juridische procedures en bemiddeling omtrent de problemen bij Caparis. Ook wil de fractie weten wat de stand van zaken is bij andere gemeenten met een Caparis-dossier.

Wob staat voor 'Wet openbaar bestuur' en in deze wet is geregeld wat de overheid in opbaarheid moet doen en wat niet. Door een Wob kan afgedwongen worden om informatie boven tafel te krijgen.