Buurtpreventieteams doen goed werk

Er is zo'n 30 procent minder ingebroken in Leeuwarden over de laatste drie jaar, na de komst van buurtpreventieteams. In heel 2013 gebeurde dat ruim 900 keer. Dit hoge inbraakcijfer was toen aanleiding voor de gemeente om werk te maken van buurtpreventieteams. Zo'n team bestaat uit vrijwilligers die de zaken in hun wijk in de gaten houden. Ze letten op verdachte situaties, overlast en op rommel.

Intussen hebben negen Leeuwarder wijken een buurtpreventieteam, in totaal zijn er 100 vrijwilligers. Het aantal inbraken is van ruim 900 gedaald naar zo'n 600. Volgens de wijkagent van Camminghaburen Cor Bruinsma komt dit door de combinatie van van wijkpreventieteams, WhatsApp groepen en betere inbraakpreventie thuis.

Steun van gemeente

Leeuwarden loopt voorop in Fryslân als het gaat om buurtpreventieteams. Deze teams komen vooral in het zuiden van het land voor. De gemeente steunt het financieel met bijvoorbeeld een jas, een zaklamp en opleidingen, zoals omgaan met emoties en agressie. Verder wil de gemeente zich er zo weinig mogelijk mee bemoeien, de vrijwilligers moeten dat zelf doen.

WhatsApp

Ook Whatsapp groepen zijn populair. De gemeente krijgt steeds vaker verzoeken van buurten voor verkeersborden die aangeven dat de buurt met elkaar op Whatsapp zit. De gemeente is hier een beetje terughoudend in, ze willen juist minder verkeersborden. Wel geven ze tips over het goed gebruien van Whatsapp, zoals niet teveel ouwehoeren. Anders stapt iedereen uit de groep en is het niet effectief. Als er wat verdachts wordt gezien, dan moet de beheerder van de groep contact zoeken met de wijkagent. In heel Fryslân zijn er meer dan honderd Whatsapp groepen, bekijk dit kaartje om te zien waar allemaal.

Vervanging politie?

De buurtpreventieteams hebben goed contact met de wijkagent. "Een buurtpreventieteam is er in principe niet om doorgewinterde criminelen op te sporen. Het is vooral bedoeld om buurtbewoners aan te spreken op gedrag, zoals rondhangende jeugd of mensen met loslopende honden'', vertelt wijkagent Cor Bruinsma. Hij heeft regelmatig contact met het buurtpreventieteam in zijn wijk Camminghaburen. Ze praten onder andere over wat een buurtpreventieteam wel en niet mag. "Als team heb je geen extra bevoegdheden. Die zijn gelijk als burger.''