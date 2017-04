Michael Lanting van Spakenburg naar ONS Sneek

Michael Lanting, aanvoerder van tweede divisionist Spakenburg, speelt volgend seizoen voor ONS Sneek. De 32-jarige middenvelder vindt het na vier seizoenen bij de 'Blauwen' tijd voor een nieuwe uitdaging. Lanting is een verdedigende middenvelder die in de duels ijzersterk is. Lanting heeft ook gespeeld voor Achilles '29, AFC en Hollandia. ONS Sneek heeft nog een paar punten nodig om volgend seizoen weer uit te komen in de derde divisie.