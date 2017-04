Donderdag is het zover: The Passion in Leeuwarden, het televisiespektakel over het lijdensverhaal van Jezus. Miljoenen mensen volgen zijn laatste tocht met zijn volgelingen op televisie, maar duizenden mensen lopen ook zelf mee met de processie.

Vijf tips voor een ultieme Passion-beleving:

Hoe kom ik er?

De gemeente Leeuwarden roept belangstellenden op om vooral met het openbaar vervoer naar de stad te komen. Automobilisten kunnen parkeren op plaatsen die met borden zijn aangegeven en in de parkeergarages. Arriva zet extra treinen en langere treinen in om bezoekers te vervoeren. Ook na afloop worden extra treinen ingezet en rijden er extra treinen naar Sneek, Harlingen en Groningen. Ook zet Arriva extra bussen in. Vanwege de afsluiting van verschillende wegen in het centrum rijden sommige bussen een andere route.

Waar kan ik het beste gaan staan?

De route die de processiegangers met het grote, wit verlichte, kruis afleggen wordt niet vooraf bekend gemaakt uit veiligheidsoverwegingen. Maar wat al wel bekend is, is dat het slot op het Wilhelminaplein bij het Fries Museum is. Maar daar zul je niet de enige zijn (er worden zo'n 20.000 bezoekers verwacht) dus zorg ervoor dat je op tijd bent. Een ander mooi plekje is natuurlijk de Prinsentuin, maar of The Passion daar ook langskomt? O ja, The Passion is ook op een groot scherm te volgen op het Oldehoofsterkerkhof.

Moet ik een paraplu meenemen?

Volgens Piet Paulusma is er donderdag overdag nog kans op een bui, maar blijft het verder droog. Overdag is het zo'n 11 tot 12 graden, maar 's avonds koelt het af naar zo'n 6 graden. De westenwind heeft kracht 3 en de zon gaat om 20:29 uur onder.

Waar gaat het ook alweer over?

Is het Paasverhaal niet iets met eieren en een haas? Voor supermarkten lijkt dat wel zo, maar het is ook een christelijk gebeuren. The Passion vertelt over de laatste uren van het leven van Jezus en zijn dood. Bekende Nederlanders vertolken de rollen van Jezus, Maria, Petrus, Judas, de verteller en de verslaggever. Die laatste loopt met de processie mee.

Moet ik ‘In nije dei’ nog even oefenen?

Net zoals altijd zitten bekende Nederlandstalige popnummers in The Passion, maar naast de Friese Maria, een rol van Elske DeWell, kunnen ze natuurlijk niet om het Fries heen. Volgens de Omrop Fryslân Facebook-poll is 'In nije dei' van De Kast daar het meest geschikt voor. Hoe ging dat nummer ook alweer? 'Jou my dyn hân, jou my dyn hert...' O ja, onder de uitzending van The Passion komen de songteksten op de website van The Passion.

Anders nog wat?

Ja, je kunt donderdag met Syb van der Ploeg The Passion-stadswandeling doen. Hij laat de mooiste plekjes van Leeuwarden zien. Er is koffie en thee met wat lekkers onderweg en Syb neemt zijn gitaar mee.

The Passion is donderdag 13 april op televisie om 20:30 uur op NPO 1. Omrop Fryslân doet natuurlijk ook verslag op internet en via de social media, we lopen onder andere via Facebook-live met de processie mee.