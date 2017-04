"Restaurant Trije Hûs deze zomer nog niet open"

De kans is niet groot dat restaurant Trije Hûs bij Grou deze zomer weer open gaat. Dat denkt pachter René Vaartjes. "Dan zouden we over twee maanden in een andere vorm open kunnen gaan. Het seizoen is dan gewoon te kort", vertelt Vaartjes. Over de toekomst kan hij verder nog niet zoveel zeggen, omdat er nog heel veel onzekerheden zijn met de verzekeringen. Op dit moment heeft Vaartjes het te druk met het verplaatsen van de reserveringen, die al gedaan zijn bij het restaurant.

Het gaat met Vaartjes weer helemaal goed, zegt hij. Na de brand is hij behandeld in de ambulance, maar er was niets aan de hand. Vaartjes slaagde erin om vrijdag, bij het uitbreken van de brand, belangrijke bezittingen te behouden: "Ik heb alle persoonlijke dingen kunnen redden."