Vermilion moat ophâlde mei it boarjen nei gas by Langsweagen

Gaswinningsbedrijf Vermilion moet uiterlijk dinsdag stoppen met het winnen van gas uit put nummer 3 bij Langezwaag. Doet het bedrijf dat niet, dan krijgt het een dwangsom opgelegd met een maximum van 10 miljoen euro. Dat heeft het Staatstoezicht op de Mijnen dinsdagochtend bekend gemaakt. Volgens het Staatstoezicht heeft Vermilion de put in gebruik genomen zonder dat er een goedgekeurd winningsplan voor was. Dat is niet toegestaan.

Vermilion heeft intussen een aanvraag voor een gaswinningsplan ingediend. Door de nieuwe mijnbouwwet mag ook de gemeente Heerenveen advies geven over deze aanvraag. Heerenveen is kwaad op Vermilion omdat het bedrijf twee jaar lang gas gewonnen heeft onder de woonwijk Skoatterwâld, zonder dat de gemeente op de hoogte was. Volgens de gemeenteraad past gaswinning niet bij een duurzame gemeente.