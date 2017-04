Nieuwe fierljepvoorzitter, topljepper Helmholt onderscheiden

Teije Dijk van Burgum is de nieuwe voorzitter van het Frysk Ljeppers Boun. Hij volgt Jouke Jansma van Winsum op. Jansma is vijf jaar voorzitter geweest van de fierljepclub. Maandagavond op de algemene ledenvergadering in Burgum was de overdracht. Het Frysk Ljeppers Boun is het overkoepelend orgaan van de Friese fierljepafdelingen.

Oud-fierljepper Bart Helmholt kreeg op die ledenvergadering een zilveren pols van het Frysk Ljeppers Boun. Het is een eerbetoon voor zijn grote verdiensten voor de fierljepsport. Helmholt stopte het afgelopen seizoen. Hy werd in totaal zeven keer Fries kampioen en was ook zeven keer de beste van Nederland. Helmholt heeft ook het wereld, Nederlands en Fries record met 21.64 meter in handen.

Op het Friese sportgala van dit jaar kreeg Helmholt de oeuvreprijs. Ook werd hij een aantal keren Fries sportman van het jaar. Hij is ook erelid geworden van zijn eigen club in Burgum.