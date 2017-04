Meer positieve soa-tests in Fryslân

Het aantal mensen dat zich bij GGD Fryslân laat testen op een soa is met 5 procent toegenomen. Van de mensen die zich lieten testen, had een kwart een soa. Opvallend is volgens de GGD het stijgende aantal soa's bij mannen die seks hebben met mannen. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat steeds meer homo's zich laten onderzoek bij de GGD.

Die heeft in totaal meer dan 1.800 onderzoeken gedaan. Chlamydia komt met bijna 70 procent veruit het meest voor, vooral bij jongeren onder de 25 jaar. De GGD noemt de toename van het aantal soa's verontrustend, maar is wel blij dat steeds meer mensen zich laten testen.