Omrop Fryslân wint belangrijke Europese prijs

Het kinderprogramma Kening Hert & Harry Hazze van Omrop Fryslân heeft een Prix Circom Regional Award gewonnen. Dat is dinsdag bekend geworden. De Prix Circom Awards zijn de meest prestigieuze Europese prijzen voor programma’s van regionale omroepen. De aflevering ‘De do is dea’ van Kening Hert & Harry Hazze won in de categorie Amusement.

Programmamaker Feije van der Meer is heel blij met de award: “Vijf jaar geleden zijn wij met een missie begonnen: de missie om in prachtig educatief kinderprogramma te maken. In die vijf jaar hebben wij uiteraard heel wat hobbels en tegenslagen overwonnen. Dat wij nu deze prijs winnen voelt alsof we Europees Kampioen zijn geworden.”

Azoren

De prijs, een speciaal ontworpen trofee en een geldbedrag van 2.000 euro, wordt op 25 mei uitgereikt op het Prix Circom 2017 Gala in Ponta Delgada op de Azoren (Portugal). Ook de reis naar en het verblijf op de Azoren horen bij de prijs. In totaal worden er in tien categorieën awards uitgereikt. Daarnaast is er ook nog de ‘Grand Prix’, voor het beste programma uit alle inzendingen.

De dood

Kening Hert & Harry Hazze wordt uitgevoerd met poppen en acteurs en is bedoeld voor kinderen uit groep 1 en 2 van het basisonderwijs. De aflevering ‘De do is dea’ is uitgezonden in het kader van de Nationale Dodenherdenking van 2016. Voor kinderen is de dood een onderwerp waar niet veel over wordt gesproken. Daarom maakte Omrop Fryslân deze aflevering die ingaat op (kinder)vragen over de dood.

De programmamakers wilden het onderwerp bespreekbaar maken voor kinderen (en hun ouders). Feije van der Meer: "Er is geen leven zonder dood. Kinderen krijgen op een gegeven moment met de dood te maken.” Dat programmaidee en ook het unieke concept van het programma is nu beloond met deze Europese prijs.