Overnamebod op Accell Group Heerenveen

Fietsenfabrikant Accell Group van Heerenveen heeft een overnamebod gekregen van handelsbedrijf Pon. Dat heeft het moederbedrijf van merken als Sparta, Batavus en Koga vanochtend bekend gemaakt. Pon is niet alleen bekend als importeur en verkoper van auto's, maar is ook eigenaar van de fietsenmerken Gazelle en Union. Door de overname zou het bedrijf de grootste fietsenfabrikant in de wereld worden. Beide partijen zijn met elkaar in gesprek, maar de uitkomsten staan volgens de directie nog niet vast.