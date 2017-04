De brandweer van Damwâld is dinsdagochtend opgeroepen voor een brand in een schuur aan de Van Sytzamawei in Driezum. In de schuur stonden drie schapen en zes lammetjes. Die hebben de brand niet overleefd. Bij de brand kwam veel rook en ook asbest vrij. Het is nu nog niet duidelijk of het asbest verspreid is. Als het nodig is zullen de buurtbewoners geinformeerd worden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.