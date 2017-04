Domela 'verlost' cultuur Heerenveen

De musea in Heerenveen zijn voorlopig gered. Ze mogen hun subsidie behouden. Dat is de conclusie van de raadsbijeenkomst van maandagavond. De gemeenteraad besloot unaniem om de subsidie op Museum Heerenveen, het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum en Belvédère niet in te korten. Ze hebben zelfs besloten om 125.000 euro extra voor cultuur uit te trekken.

Directeur Linda Trip van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum is er van overtuigd dat de acties voor het behoud van het museum er voor hebben gezorgd dat ook de andere musea behouden blijven. Voorafgaand aan de raadsbijeenkomst werd er bijvoorbeeld een manifestatie gehouden, waarbij een petitie werd aangeboden aan burgemeester Van der Zwan.