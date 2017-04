Leeuwarden wil Roze Zaterdag organiseren in 2019

De stad Leeuwarden stelt zich beschikbaar voor Roze Zaterdag 2019. Dat heeft de gemeenteraad maandag besloten. Roze Zaterdag is een jaarlijkse manifestatie in Nederland die als doel heeft om de diversiteit van homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders te tonen en zo het begrip voor hun te vergroten.

De eerste Roze Zaterdag werd in 1978 in Amsterdam gehouden. Steden die zich beschikbaar stellen, moeten een bidbook schrijven. Op 24 juni dit jaar wordt op de Roze Zaterdag in Den Bosch bekendgemaakt welke stad het evenement in 2019 mag organiseren.