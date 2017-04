"Ondernemers uit De Alde Feanen moeten elkaar onderling nog meer steunen en inspireren. Daar worden alle partijen beter van." Dat stelt ondernemer Jacob Nauta van De Warstenster. Hij is één van de deelnmers aan de zogenaamde 'netwerk-bijeenkomst' die maandag in Earnewâld is gehouden.

Nationaal Park De Alde Feanen maakt volgens secretaris John Haitsma qua bezoekers een 'gestage groei' door. Voor volgend jaar, met CH2018 op het programma, verwacht Haitsma dat die groei sterkser doorzet.