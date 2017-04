De Rechtbank moet sterk geworteld zijn in de provincie, dat stelt Maria van der Schepop, sinds 1 apil de nieuwe rechtbank-president Noord-Nederland. Samenvoeging van Justitie in de stad Groningen beschouwt zij als 'Geen issue'. Het gaat volgens Van de Schepop om een groot gebied waarin het belangrijk is dat dat de rechtbank goed zichtbaar is. Met vestigingen in Assen, Leeuwarden en Groningen is dat ook zo. De nieuwe rechtbank-president is dan ook blij met de pilots 'Video-rechter' en 'Spreekuur-rechter' die hier lopen. "En hier geldt zeker dat 1+1+1 hier meer is dan 3."