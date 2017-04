Manifestatie in Heerenveen voor behoud Domela-museum

In Heerenveen werd maandagavond een manifestatie gehouden voor het behoud van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. Het museum dreigt te verdwijnen door een tekort aan gemeentelijke subsidie.

Verklede Domela

Om sluiting van het museum te voorkomen, organiseren het Domela Nieuwenhuis Fonds en het vakbond FNV de manifestatie, die ook een ludieke kant had. Zo werd door Ferdinand Domela Nieuwenhuis zelf een petitie aangeboden aan burgemeester Van der Zwan. De petitie, met de naam 'Hou Domela in Heerenveen!', is ruim 4.000 keer getekend.

Bekenden

Bij de manifestatie spraken onder andere hoogleraar Yme Kuiper (Rijksuniversiteit Groningen en oud-bestuurder Domela Nieuwenhuis Fonds), Lutz Jacobi van de PvdA, Museum Heerenveen-directeur Linda Trip en SP-voorzitter Ron Meyer aanwezig. Ook vakbondsbestuurder Anne van Dijk van de FNV deed mee.

De gemeenteraad van Heerenveen neemt maandagavond een besluit over de subsidie voor het museum.