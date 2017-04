Vogelwachters inzet op de Noordsvaarder voor zeldzame vogels

Op de Noordsvaarder op Terschelling worden er dit jaar voor het eerst vogelwachters ingezet. Vanaf half april proberen ze de nesten te beschermen van erg zeldzame vogels zoals de kleine stern en de bonte wilster.Die zijn gek op kustgebieden met grote zandvlakten, maar op de meeste plekken in Nederland is het veel te druk met mensen.

De Noordsvaarder is goed toegankelijk vanaf West-Terschelling, maar zo druk als op sommige stranden is het er niet. Eerder is er wel geprobeerd om met borden te voorkomen dat nesten worden verstoord. Maar dat was niet genoeg.

De inzet van vogelwachters is niet nieuw op Terschelling. Het gebeurt al langer op de Boschplaat. De vogelwachters van de Noordsvaarder zijn daar elke dag in de broedperiode.