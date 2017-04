"Geen Friese kievitsei-rovers in Brabant"

In Fryslân worden geen kievitseierennesten leeggeroofd door mensen. Dat zegt Rendert Algra voorzitter van het Friese Bond voor Vogelwachters. “We hebben geen signalen gekregen dat nesten worden leeggehaald door mensen. Ik ga er vanuit dat wij Friezen de kievitsnesten met rust laten.”

Brabant

Op dit moment is er in Noord-Brabant ophef over kievitsnesten die worden geplunderd door mensen. Volgens Omroep Brabant zijn er ook Friezen op Brabants boerenland die controleren op het stelen van de eieren. Algra noemt het “vergezocht” dat Friezen naar Brabant reizen om kievitseieren uit nesten te halen.

“Ik geloof er niet in. Een Fries die een ie wil, hoeft daar echt niet voor naar Brabant. Er liggen in Fryslân zo’n 16.000 kievitseieren, daar hoef je niet voor naar Brabant. Dat het Friezen zijn, is mooi bedacht, maar dat wil er bij mij niet in.

Stokjes of GPS

De nesten met eieren zijn vaak eenvoudig te vinden voor rovers, omdat ze worden gemarkeerd met stokjes. Deze stokjes worden door boeren als waarschuwing gebruikt, zodat ze met de trekker niet over de nesten heen rijden. In Fryslân wordt echter steeds vaker gebruik gemaakt van een GPS-systeem met verklikker, waardoor eenvoudig kan worden bekeken waar de nesten liggen. Hierdoor zijn de stokjes niet meer nodig en kunnen rovers de nesten lastiger vinden.

Algra verwacht dat in de toekomst boeren in alle provincies een GPS-systeem op de trekker zullen gebruiken.