Boete en rijontzegging voor doorrijden na ongeluk

Een 30-jarige vrouw uit Sneek heeft een boete van 800 euro en een rijontzegging van acht maanden voorwaardelijk gekregen, omdat ze in Drachten een fietsster heeft aangereden en daarna is doorgereden. De vrouw vergat in juni vorig jaar bij een rotonde om de vrouw op de fiets voorrang te geven. Het slachtoffer viel, maar de verdachte reed door, volgens eigen zeggen omdat ze in paniek was geraakt. De politie hield haar later op de avond aan.

De rechter zei dat de vrouw op de plek van het ongeluk had moeten blijven. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis met rugklachten. Ze heeft drie weken niet kunnen werken.