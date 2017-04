Verzameld werk van Tsjêbbe Hettinga wordt gepresenteerd

Het verzamelde werk van dichter Tsjêbbe Hettinga wordt vrijdag 21 april bij Tresoar gepresenteerd. Het verzamelde werk met de titel 'Het vaderpaard / It faderpaard' bevat alle gedichten van de dichter die in 2013 overleed. Het boek telt meer dan 800 bladzijden en alle gedichten staan er tweetalig in.

Nieuwste werk

De bundel beslaat een dichterlijk oeuvre van 44 jaar. Daar is ook Hettinga zijn nieuwste, achtste dichtbundel bij, 'De ring fan Gyges', die hij zelf nog samenstelde; de tekst stond klaar op zijn computer.

Website

Piter en Wypkje Hettinga, kinderen van de dichter, zullen het eerste exemplaar aanbieden aan Henk Deinum, goede vriend van Hettinga en zijn gezelschap op een groot aantal buitenlandse reizen. Tegelijkertijd met het verschijnen van het boek gaat de website www.tsjebbehettinga.frl online.

MP3

Hettinga was beroemd om zijn voordrachten. Zijn latere werk verscheen niet alleen in tekst, maar ook op cd. Alle voordrachten komen tegelijkertijd met het boek als mp3 beschikbaar via de website www.luisterrijk.nl. Het complete audio-werk beslaat vier mp3-cd's van elk een uur.

Het vaderpaard / It faderpaard verschijnt bij uitgeverij De Bezige Bij in Amsterdam. Daar is op 20 april de landelijke presentatie van het boek.