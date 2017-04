Kaden en oevers bij Sneek worden verstevigd

Het Waterschap Fryslân verstevigd aan de zuidkant van Sneek de komende tijd een groot aantal overs en kaden. Het gaat onder andere om de Wâldfeart, de Broeresleat en Wite en Swarte Brekken. Doel is om problemen in geval van wateroverlast te voorkomen. Sommige kades zijn te laag of te zwak en moeten daarom worden verstevigd. Er wordt ook ruimte gemaakt voor extra waterberging.

Een aantal kades wordt ook natuurlijkvriendelijk gemaakt, zodat riet en waterplanten daar beter kunnen groeien en dieren daar beter kunnen leven.