Harlinger krijgt werkstraf voor het ingooien van ramen

Een man uit Harlingen heeft dertig uren werkstraf gekregen, omdat hij in december de ramen heeft ingegooid bij de ex van zijn ex. Toen hij hoorde dat zijn ex-vriendin terug was bij haar vorige vriend werd hij woedend en sloeg hij bij hem met een grote steen de ramen van de voordeur in. Toen de ex-vriend op het lawaai afkwam, waarschuwde de verdachte hem nog dat hij geen aangifte moest doen, maar dat is dus wel gebeurd.