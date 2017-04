Arriva zet extra treinen en bussen in met The Passion

Vervoerder Arriva zet donderdag extra treinen en bussen in om bezoekers van The Passion in Leeuwarden te vervoeren. Naast de langere treinen zet het bedrijf extra medewerkers op het station in om bezoekers goed te kunnen opvangen. Na afloop van het evenement worden extra treinen ingezet in de richting van Sneek, Harlingen en Groningen. De extra trein naar Sneek rijdt bovendien door naar Stavoren. De extra bussen gaan vanwege het afsluiten van sommige wegen in het centrum wel andere routes rijden. Deze routes zijn op de website van Arriva te zien.