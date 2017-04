Eerste rang bij The Passion zitten

Gerke van der Wagen zit donderdag eerste rang bij The Passion. Hij woont namelijk aan het Wilhelminaplein in Leeuwarden, waar de processie met het witte kruis eindigt. Hij kan het heel goed volgen, want hij woont drie hoog. "Ik heb een prachtig uitzicht, links van mij staat een gigantische stellage, maar voor mijn raam is het nog vrij. Het kan niet beter." Al een paar dagen zijn ze bezig met de opbouw van het podium. "De loopplank naar het podium zijn ze nu wit aan het beplakken."

Balkons

Al flink wat mensen hebben Gerke van der Wagen gevraagd of ze bij hem The Passion kunnen meemaken. "Ik denk dat er zo'n tien mensen langskomen, dat wordt wel gezellig met een hapje en een drankje erbij." Eerder had hij weleens fragmenten op televisie gezien, "maar deze happening wil ik nu wel meemaken." Ook de buren krijgen gasten op bezoek. "Nu maar hopen dat de balkons het houden."