Raad van State kritsch over intrekken ligplaats Harlingen

De rechtzaak voor de Raad van State van Fred Lakeman van Rederij Wadden Transport tegen Harlingen heeft maandag niet goed uitgepakt voor de gemeente. Lakemand had de gemeente voor de rechter gebracht, omdat hij zijn ligplaats in de Vluchthaven dreigde te verliezen, omdat de gemeente daar een jachthaven met 150 ligplaatsen wil aanleggen. De gemeentelijke woordvoerder kon voor de rechtbank niet hard maken dat de nieuwe jachthaven noodzakelijk is en kon bovendien niet aantonen dat er genoeg naar de belangen van Lakeman is gekeken. Zo heeft Harlingen Lakeman geen alternatief aangeboden, ondanks dat de gemeenteraden van Terschellingen en Vlieland er op hadden aangedrongen.

Lakeman vervoert met zijn transportschip zwaar materiaal, waaronder militair materiaal, naar de eilanden. Tijdens de rechtzaak werd wel duidelijk dat het intrekken van de ligplaatsvergunningen van Lakeman intussen weer is teruggedraaid. De rechter roept de partijen op om zo snel mogelijk een oplossing te bedenken. De Raad van State doet binnen 12 weken uitspraak over het jachthavenplan.