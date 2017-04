Kievitsnesten in Brabant worden massaal leeggeroofd door eierzoekers. Volgens de politie en natuurbeschermers gebeurde dat dit voorjaar veel vaker dan in de afgelopen jaren. Als oorzaak wordt genoemd dat de handel in eieren de laatste jaren sterk toeneemt, terwijl tegelijk het meenemen van eieren in Fryslân verboden is. Kievitsei-dieven sloegen de afgelopen weken toe bij de plaatsen Wintelre, Gilze en Someren. In Wintelre werd zelfs een eierdief gearresteerd met maar liefst 27 eieren. Volgens Jochem Sloothaak van Het Brabants Landschap speelt ook de zeer levendige handel in vogels in België een rol. Op Omroep Brabant noemde Sloothaak de eierroof 'een ramp voor de natuur'.

In Fryslân is tot dusver slechts één keer meldig gedaan van het stelen van eieren uit een aantal nesten. Dat is gebeurd in de omgeving van Ternaard en Engwierum. Daar is niemand voor aangehouden. Volgens de politie wordt er wel extra gecontroleerd door medewerkers van diverse instanties zoals Wetterskip Fryslân.