Het muziekprogramma van Oerol is bekend gemaakt. Op het Terschellinger festival zullen onder andere de Friese bands Broken Brass Ensemble en Sväva spelen. Andere artiesten zijn Jett Rebel, The Kik, Kraantje Pappie, The Cool Quest, Moss, Danny Vera, The Jerry Hormone Ego Trip en Small Time Crooks.

Op 1 mei wordt het theaterprogramma bekend gemaakt. Oerol is dit jaar van 9 tot en met 18 juni.