Plan om particuliere woningen energieneutraal te maken

Je eigen huis energieneutraal maken. Veel mensen zouden het graag willen, maar vinden de financiering moeilijk. Om daar verandering in te brengen wordt maandag door bouwbedrijf Lont en energie-adviesbuerau Ekwadraat een initiatief gelanceerd dat huiseigenaren over de streep moet helpen.

De kern van het plan komt er op neer dat mensen via de energie-rekening de investering in het duurzaam maken van hun eigen huis afbetalen. Omdat de energierekening na de aanpassingen aan het huis in de praktijk een stuk lager is, kun je zo alle maanden afbetalen zonder dat het jezelf extra geld kost. De initiatiefnemers gaan er vanuit dat de meeste mensen de investering zo in tien tot vijftien jaar kunnen terugbetalen.

De initiatiefnemers zijn van plan om de aanpak tegelijkertijd aan enkele dorpen en stadswijken aan te bieden. Camminghaburen wordt genoemd als een stadswijk die geschikt is voor de nieuwe aanpak, maar er wordt ook contact gezocht met dorpen die een eigen energiecoöperatie hebben.

Plannen voor het duurzaam maken van bestaande bouw zijn tot nu toe vooral gericht op huurwoningen van woningbouwcoöperaties. Het initiatief van Ekwadraat en Lont is waarschijnlijk een van de eersten die is ontwikkeld voor de particuliere woningmarkt.