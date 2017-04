Opsteker voor swimbad De Bildtse Slag in St. Annaparochie

Het zwembad van sportcentrum De Bildtse Slag in Sint Anneparochie is het afgelopen weekeinde gekozen tot 'Beste Uitje' in de categorie indoor zwembaden. Het zwembad kreeg landelijk met een gemiddelde cijfer van maar liefst 9,4 de hoogste waardering en werd ook winnaar van Fryslân. Het 'Beste Uitje' is een initiatief van de Persgroep. De medewerkers van het zwembad organiseerden de laatste weken veel activiteiten om zoveel mogelijk stemmen te verdienen. Daarbij werden ook sociale media als Facebook ingezet.

Vorig jaar kwam het zwembad in het nieuws toen het dak dreigde in te storten omdat er een grote plas regenwater op bleef liggen. De brandweer werd er bij gehaald. Die zaagde toen het doorgezakte dak kapot. Op 14 november ging het vernieuwde zwembad weer open.