Brand in garage Burgum en brand in woonhuis Sneek

Twee branden in Fryslân zondagnacht en maandagochtend. Maandagochtend was er brand in een garage aan de Tuskendiken in Burgum. Bij de brand kwam veel rook vrij. De straat werd tijdelijk afgesloten voor verkeer. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Bewoners van een huis aan de Jonkfrou in Sneek werden zondagnacht gealarmeerd door het brandalarm. Ze wisten daardoor op tijd uit het huis te komen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het huis veel schade opliep.