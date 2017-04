De eerste 50 mooie plekjes van Fryslân worden bekend gemaakt

Als er gasten uit Holland bij hem komen, komt architect Bauke Tuinstra op plekken in Leeuwarden waar hij anders niet komt. Mooie plekken ook! Vanuit die gedachte is het initiatief 'It Moaiste fan Fryslân' ontstaan, zegt Tuinstra. Hij en zijn collega Jacob Borren hebben het bedacht en met hulp van deskundigen en de Friese bevolking moet er een top honderd van mooiste plekken ontstaan. Maandag zijn de vijftig voorgeselecteerde mooiste plekken bekend gemaakt. De andere vijftig moeten van de Friese bevolking komen.

De eerste vijftig objecten zijn geselecteerd door een vakjury onder leiding van oud-gedeputeerde Jannewietske de Vries. Maandag was ook de start van het publieksdeel van de actie in samenwerking met Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân. Na verloop van tijd moet dat de andere 50 plekjes opleveren. De lijst moet in het jar van de Culturele Hoofdstad toeristen helpen om de mooiste plekjes van Fryslân te vinden en met eigen ogen te bekijken. Bij de eerste 50 plekken zitten volgens Jannewietske de Vries een aantal verrassingen.

Stemmen kan op itmoaistefan.frl