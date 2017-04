Einde van Boer zoekt Vrouw-avontuur voor Friese dames

Twee Friese dames die dit seizoen in het populaire tv-programma Boer zoekt Vrouw Internationaal zaten, gaan beide niet met de boer op wie ze hebben geschreven op dreamdate.

Alberdien

Alberdien uit Hommerts wachtte het keuzemoment van boer Olke uit Texas op de laatste dag niet af. Al voelde Olke vanaf het begin als 'haar vent' en zag ze een leven met hem wel zitten. Toch moest ze met veel emoties concluderen dat het leven op de boerderij van haar een sociaal wrak zou maken. "Ik ben echt een dierenliefhebber en ik heb hier een andere kant van het boerenleven gezien die ik eigenlijk niet kende", zei ze tegen presentatrice Yvon Jaspers.

Het feit dat kleine stieren na een aantal weken naar de slacht worden gebracht, dat is iets waar Alberdien niet aan kan wennen. "Ik weet heus wel dat Olke een business moet runnen, maar ik ben ervan overtuigd dat dit onze liefde in de weg zal staan." Olke vond het erg jammer, maar gaf eerlijk toe dat hij bij het keuzemoment toch voor concurrent Sandra zou gaan kiezen, mede om deze reden.

Anke

Voor Anke uit Leeuwarden liep het allemaal wat anders. Terwijl zij bij de 'logeerweek' bij boer Marc, de tilapiakweker uit Zambia, steeds meer gevoelens kreeg voor Marc, begonnen juist bij hem de vlinders voor Annekim steeds meer te kriebelen. Ook op de boerderij van deze boer werd er niet gewacht tot aan het keuzemoment. Terwijl Anke even op de bank een dutje deed, maakte boer Marc aan Annekim (die mobiele dierenarts is, ook in Zambia) tijdens het mangoplukken duidelijk dat hij haar graag wat langer op zijn 'farm' wilde houden. Een kus volgde.

En hoe vertel je dat dan aan de vrouw die op de bank ligt te slapen? Nou.. door haar wakker te tikken en op ongemakkelijke wijze te zeggen dat zij haar koffers wel mag pakken. Een koude douche voor Anke, die juist dacht dat hij haar wel zag zitten.

Volgende week in Boer zoekt Vrouw Internationaal is te zien of de liefde tussen de Fries-Amerikaanse Olke en Sandra opbloeit. Of zit Olke straks weer alleen aan de keukentafel koffie te drinken?