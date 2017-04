Winst voor VV Hearrenfean, Sneek Wit Zwart gaat onderuit

VV Heerenveen heeft zaterdag de Hoofdklasse A-wedstrijd gewonnen van De Bataven. Op Sportpark Skoatterwâld werd het 3-0. De doelpunten kwamen op naam van Jacco Kuiper, Ivar Span en Niels den Haan.

Sneek Wit Zwart verloor in een doelpuntrijk duel van Woezik uit Wijchen met 4-3. SWZ liep in de eerste helft tegen de feiten aan en stond voor rust al met 3-0 achter. In de tweede helft kwamen ze terug tot 3-2, maar Woezik deelde halverwege de genadeklap uit door de 4-2 te scoren. In de slotfase werd het nog 4-3.