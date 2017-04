Riemer van der Velde is kritisch op CH2018

Riemer van der Velde is erg kritisch op de organisatie van Culturele Hoofdstad 2018. Vooral dat er zoveel mensen van buiten Fryslân worden aangetrokken zit de oud-voorzitter van voetbalclub SC Heerenveen niet lekker. Er zijn volgens hem voldoende Friezen die dat kunnen doen: "Geef mij een dag en ik heb tien mensen die een goed programma kunnen neerzetten."

De opzet van 'Simmer 2000' heeft volgens Van der Velde laten zien dat we een groot evenement hier best zelf kunnen organiseren. Riemer van der Velde deed zijn uitspraken zondag in het Nijsfoarum bij Buro de Vries.