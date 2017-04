Inwoners gemeenten kunnen op politieke cursus

Inwoners van de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf kunnen meedoen aan de cursus Politiek Actief. De gemeenten willen hun inwoners zo kennis laten maken met de lokale politiek en enthousiast maken om politiek actief te worden.

De cursus is gratis en begint 10 mei in Heerenveen. Er zijn zes bijeenkomsten, onder andere in Joure en in Drachten. Naast theorie is er aandacht voor debatteren en lobbyen.

De cursus wordt verzorgd door ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat.