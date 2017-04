Man wil voetgangers aanrijden in De Westereen

In De Westereen heeft een man zaterdagnacht twee keer geprobeerd om een persoon aan te rijden. Bij de tweede poging kon de politie de verdachte aanhouden. Het gaat om een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man wordt verdacht van poging tot doodslag.

De politie Noordoost-Fryslân had een drukke nacht. In Holwerd en Surhuisterveen werden mensen betrapt met drugs in de auto en in Hurdegaryp werd een 17-jarige jongen opgepakt voor mishandeling. In Dokkum werd een kroegbezoeker bestolen van zijn telefoon.