Kollumerland op zoek naar foto's voor laatste gemeentegids

De gemeente Kollumerland is voor de allerlaatste gemeentegids op zoek naar oude foto's. Omdat de gemeente in 2019 fuseert met Dongeradeel en Ferwerderadiel, geeft Kollumerland nog één keer een eigen gemeentegids uit. Het is de bedoeling dat die gemaakt wordt in samenwerking met de inwoners. Daarom wordt er een fotowedstrijd georganiseerd. Daarvoor wil de gemeente oude foto's hebben die in het verleden in Kollumerland zijn gemaakt. De winnende foto komt op de voorkant van de gemeentegids te staan, de anderen krijgen een plekje in de gids. Er zijn drie geldprijzen. Een jury, met daarin onder anderen burgemeester Bilker beoordeelt de foto's.