Twee ongelukken op de Afsluitdijk

Op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand zijn zondagmiddag kort achter elkaar twee ongelukken gebeurd. Een automobilist reed in op een file en knalde daarna tegen de vangrail aan. Door de file die daarna ontstond raakten er nog twee auto's in botsing met elkaar. Dat gebeurde op een paar honderd meter van het eerste ongeluk. De brandweer en ambulance zijn ter plaatse, ten minste één persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeer op de Afsluitdijk komt inmiddels weer op gang maar er is nog wel wat vertraging.