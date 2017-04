Feanwâlden wil eigen versie The Passion

Feanwâlden wil volgend jaar een eigen versie van The Passion brengen, verdeeld over twee dagen. Bij de Schierstins in Feanwâlden is op zaterdag 24 maart de voorstelling van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hier zullen met name kinderen een belangrijke bijdrage aan leveren. De volgende dag gaat het verhaal verder op drie verschillende locaties. Ruth Hanemaayer uit Dokkum is de regisseur. Atsje Lettinga en haar man Sander Stienstra zijn verantwoordelijk voor de muzikale begeleiding.

Er zijn zo'n honderd vrijwilligers nodig voor de organisatie van het evenement. Niet alleen zangers en spelers, ook mensen voor onder andere de techniek en de financiën. Op 1 mei is er in zalencentrum De Mienskip in Feanwâlden een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Ook mensen van buiten het dorp kunnen meedoen aan The Passion. De audities zijn op 16 en 18 juni.