Fryslân viert 500 jaar protestantisme

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarthen Luther met zijn 95 stellingen het begin inleide van wat we nu de reformatie noemen. Dit is ook het begin van het protestantisme. De landelijke kerk organiseert een estafette langs elke provincie om dit te vieren. En zaterdag kwam deze estafette ook naar Fryslân, namelijk in Franeker en Jorwert.

Het Friese thema is 'verhalen vertellen'. Er kwamen dan ook verhalen van 500 jaar geleden langs en verhalen van nu. In Franeker nodigden als Menno Simons en Anna Maria van Schurman verklede vertellers toehoorders uit om naar hun verhalen te luisteren.

Ook in Nijkleaster in Jorwert werden zaterdag verhalen verteld, die verbonden zijn met het kloosterleven in Fryslân.