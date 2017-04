Streppel: "Vermakelijke wedstrijd, maar slecht resultaat"

Sportclub Heerenveen verloor zaterdagavond met 4-2 van Vitesse, maar trainer Jurgen Streppel blijft optimistisch: "Ik heb een vermakelijke wedstrijd gezien. Maar ik ben voor Heerenveen, dus de wedstrijd is niet helemaal zoals ik zou willen."

Streppel zag dat zijn ploeg veel goed deed tegen Vitesse: "Bij mij is het glas altijd halfvol. Ik heb genoten van mooie doelpunten van ons. Ik heb genoten van bij vlagen aanvallend voetbal. Ik heb genoten hoe we in de tweede helft druk zetten." Dochs hat er him ek steurd oan de wize fan ferdigenjen: "Wij geven de doelpunten veel te gemakkelijk weg. Ook de manier van druk zetten was apathisch, veel te afwachtend."

Mulder kritisch

Doelman Erwin Mulder houdt een slecht gevoel over aan de wedstrijd. Hij was na afloop vooral kritisch over de tegendoelpunten. Volgens hem houden sommige teamgenoten zich niet aan de afspraken bij standaartsituaties. "Als je afspraken niet nakomt, dan win je geen enkele wedstrijd", zegt Mulder teleurgesteld.

Tegendoelpunten

Heerenveen krijgt de laatste tijd veel tegendoelpunten. Verdediger Wout Faes vindt deze doelpunten onnodig en wil er mer de ploeg hard aan werken om ze te voorkomen. "Deze goals moeten worden voorkomen, maar het is nog niet zo gemakkelijk een oplossing te vinden. Het moet wel snel verbeterd worden, want zo kan het natuurlijk niet verder."

De volgende wedstrijd van SC Heerenveen is op zondag 16 april bij Ajax.