Aris sluit seizoen af met winst op Amsterdam

De basketballers van Aris Leeuwarden hebben zaterdagavond de laatste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Apollo Amsterdam werd in eigen huis met 80-70 verslagen. Er stond bij deze wedstrijd niets meerop het spel voor Aris, na het verlies afgelopen donderdag tegen Den Bosch. Een plek in de play-offs was door dat verlies onhaalbaar geworden voor de Leeuwarders.

Zoals wel vaker dit seizoen kende Aris geen goede start. Na het eerte kwart stond het 21-15 voor Amsterdam. In het tweede kwart herstelden de Leeuwarders zich en kwamen terug tot 31-30.Beide ploegen hielden elkaar daarna in evenwicht, met een kleine voorsprong voor Amsterdam na het derde kwart: 50-47. In het vierde kwart zette Aris alles op alles om het seizoen met winst af te sluiten en dat lukte: 80-70.

Nieuwe sponsor

Het is nog niet zeker of Aris komend seizoen ook nog in de eredivisie meespeelt. De club zoekt nog een nieuwe hoofdsponsor. Als die er niet komt, is de kans groot dat Aris niet meer op het hoogste niveau zal uitkomen. Dan zou er een einde komen aan dertien seizoenen basketbal in de eredivisie.