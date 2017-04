SC Heerenveen onderuit bij Vitesse, nieuw negatief record

SC Heerenveen heeft zaterdagavond verloren bij Vitesse. In het Gelredome in Arnhem werd het 4-2 voor de thuisclub. De ploeg van trainer Jurgen Streppel kende een moeizame start. Vitesse liep in de beginfase over Heerenveen heen en stond binnen een kwartier al op 2-0 door goals van Foor en Van Wolfswinkel.

Heerenveen bracht de spanning na een half uur terug in de wedstrijd door een goal van Slagveer op aangeven van Reza. De Feansters kenden daarna een sterke periode met veel balbezit en zetten ook in de tweede helft Vitesse onder druk. Tot de 3-1 viel door van Wolfswinkel, die kort daarop ook voor de 4-1 tekende. Larson deed nog wat terug, maar toen was er nog maar een minuut te spelen.

Het verlies was de zevende uitnederlaag op rij voor SC Heerenveen, een clubrecord.