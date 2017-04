VC Sneek doet goede zaken met winst op Set Up '65

De volleybalsters van VC Sneek hebben goede zaken gedaan in de kampioenspoule van de eredivisie. Ze wonnen zaterdagavond in vijf sets van Set Up '65 in uit Ootmarsum, na de setstanden 16-25, 14-25, 25-11, 25-23 en 15-10.

Sneek stond derde in de kampioenspoule met een achterstand van vier punten op de nummer twee Set Up. Om nog kans te houden op de tweede plaats, die recht geeft op de finale, moesten de Snekers winnen. En dat lukte dus, waardoor ze nu één punt zijn ingelopen op Set Up '65, terwijl ze één wedstrijd minder hebben gespeeld.

Comeback

De Snekers liepen in de eerste set meteen tegen een achterstand aan en konden die niet meer herstellen, zodat met 25-16 werd verloren. Set Up zette door en won ook de tweede set in 25-14. Pas in de derde set kwam Sneek beter in de wedstrijd en begon aan een heuse comeback. De opslagdruk bij de Snekers nam toe en daarmee kwamen ze helemaal terug in de wedstrijd.

Ze namen in set drie al snel een voorsprong en gaven die niet meer weg: 25-11. De spannende vierde set ging lang gelijk op, maar in de eindfase was Sneek net beter, 25-23. De beslissende vijfde set begon goed voor VC Sneek dat op een 5-1 voorsprong kwam. Set Up kroop nog terug naar 6-4, maar de Friezinnen gaven de voorsprong niet meer uit handen en wonnen de set met 15-10.

Stand en programma

1 Sliedrecht Sport 7-22

2 Set Up '65 8-19

--------------------

3 VC Sneek 7-16

4 Eurosped 6-9

5 Alterno 7-6

6 Flamingo's 7-6

Sneek speelt nog drie wedstrijden: 16 april thuis tsegen Eurosped, 19 april thuis tegen Alterno en 23 april thuis tegen Flamingo's.