Op het politiebureau van Heerenveen was zaterdag een reünie voor oud-medewerkers van de gemeentepolitie. Die bestond tussen 1947 en 1993. Daarna is de gemeentepolitie overgegaan in de regiopolitie.

Zo'n 100 oud-medewerkers waren aanwezig om herinneringen op te halen. Voor de gelegenheid had de organisatie van de reünie oude uniformen van de gemeentepoltie aangedaan. Ook waren er foto's en krante-artikelen te bekijken.