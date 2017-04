Kleedkamers voetbalclub BCV Burgum leeggeroofd

De kleedkamers van voetbalclub BCV Burgum zijn zaterdagmiddag leeggeroofd. Dit gebeurde tijdens de wedstrijd van de thuisclub tegen de Leeuwarder Zwaluwen. Persoonlijke bezittingen van spelers van beide clubs zijn verdwenen. Het gaat onder andere om portomonnees, telefoons, horloges en contant geld.

De kleedkamers zaten niet op slot. Normaal gesproken leveren de spelers hun eigendommen in en worden die op een veilige plek bewaard. Dit is deze keer echter niet gebeurd en hebben ze waardevolle eigendommen in de kleedkamer laten liggen. Volgens een van de spelers zou er met zijn pinpas al zijn gepind bij een supermarkt in Drachten.

De politie is ingeschakeld en de gedupeerde spelers gaan aangifte doen.