Kansloos verlies ONS Sneek tegen IJsselmeervogels

Het is ONS Sneek niet gelukt om punten te winnen tegen koploper IJsselmeervogels. Ze gingen zaterdagmiddag thuis met 4-1 kansloos onderuit tegen de gasten uit Spakenburg, die onder leiding staan van oud-Cambuurspeler Sandor van der Heide. Het is het eerste verlies voor ONS op he eigen Sudersportpark in Sneek sinds 8 oktober.

De Snekers begonnen sterk en kwamen nog op voorsprong door een goal van Achuna, maar IJsselmeervogels liet daarna zien waarom het bovenaan staat in de zaterdags derde divisie. Akla en Powel zorgden nog voor de rust voor 2-1 voorsprong voor IJsselmeervogels en na de rust werd die voorsprong opgebouwd door nog twee doelpunten van Powel.

ONS staat nu op de twaalfde plaats met 39 punten.