Friese ballonvaarder heeft wereldrecor te pakken

Ballonvaarder Johannes Kooistra uit Sintjohannesga heeft vrijdag met succes meegedaan aan een wereldrecorpoging om met 89 ballonnen het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk over te steken. In twee uur en twintig minuten wisten Kooistra en zijn vriendin Nynke het Kanaal van Dover naar Calais over te steken.

De deelnemers waren vooraf geselecteerd. Ze moesten aan verscheidene strenge veiligheidsregels voldoen. Zo moesten ze een survivalsuit aan boord hebben. Het water in het Kanaal is nu zo koud, dat men binnen twee minuten onderkoeld raakt.